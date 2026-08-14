وزير الداخلية وقّع بروتوكول تعاون مع جامعة سيدة اللويزة (NDU)

وقّع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بروتوكول تعاون مع جامعة سيدة اللويزة (NDU) ممثلة برئيسها الأب بشارة الخوري، في مكتبه في الوزارة.

ويهدف هذا البروتوكول إلى تحديد إطار التعاون بين الوزارة والجامعة، من خلال إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية، بناء وتعزيز قدرات الموظفين والأجراء العاملين في البلديات في المجالات الإدارية والمالية والتقنية، وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية في الإدارة.

كما يشمل بروتوكول التعاون دعم وتسهيل التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية في العمل البلدي، تشجيع التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعة والوزارة في مجال الإدارة المحلية.

وأكد الجانبان "أهمية هذه الشراكة بما يعزز التكامل بين المؤسسات الرسمية والقطاع الأكاديمي، ويساهم في خدمة المصلحة العامة".