لقاء بين قائد الجيش ووفد من "تاسك فورس أون ليبانون" عرض الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه، في اليرزة، رئيس منظمة American Task Force On Lebanon (ATFL) السفير الأميركي السابق إدوار غبريال مع وفد، وتناول البحث آخر التطورات المتصلة بلبنان والمنطقة.



وخلال اللقاء، جرى التشديد على "أهمية دور الجيش في ظل المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد".



وأشاد غبريال بـ"هذا الدور الأساسي للحفاظ على الاستقرار الداخلي للبنان".



كما تم عرض الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار، إضافة إلى التعقيدات والصعوبات الناتجة من الاعتداءات والخروق المتواصلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.