OMT تحذّر المواطنين: لا تضغطوا على روابط رسائل مخالفات السرعة الوهمية

يتمّ تداول رسائل نصية قصيرة (SMS) منسوب صدورها عن شركة OMT لبنان تُبلغ المواطنين بوجود مخالفة سرعة وتطلب إليهم دفع مبالغ مالية والدخول إلى رابط يحمل اسم شركة OMT.



يهمّ شركة OMT أن تؤكّد أنّ هذه الرسائل والرابط وهمية وتضليلية وغير صادرة عن شركةOMT ، ولا تمّت إليها بأيّ صلة وتُستخدم لأغراض احتيالية.



تحذّر شركة OMT المواطنين من هذه الرسائل وتطلب إليهم عدم الضغط على الرابط وعدم تداول هذه الرسائل وعدم مشاركة أيّ معلومات أو بيانات مالية، والتحقّق دائمًا من القنوات الرسمية لشركة OMT.