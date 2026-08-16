جشي: كم عدد المواطنين اللبنانيين المطلوب قتلهم؟ وكم عدد البيوت والمؤسسات المطلوب هدمها؟

مياه بيروت وجبل لبنان: قطع موقت للمياه من نهر ابراهيم الى جبيل

مياه بيروت وجبل لبنان: قطع موقت للمياه من نهر ابراهيم الى جبيل

هذا هو الخط الذي رسمته اسرائيل لأبناء الجنوب