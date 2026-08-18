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وزير الخارجية الفنزويلي للـLBCI: الوجود اللبناني "مهم وناجح" في المجتمع الفنزويلي

أخبار لبنان
2026-08-18 | 11:30
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وزير الخارجية الفنزويلي للـLBCI: الوجود اللبناني &quot;مهم وناجح&quot; في المجتمع الفنزويلي
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وزير الخارجية الفنزويلي للـLBCI: الوجود اللبناني "مهم وناجح" في المجتمع الفنزويلي

تمنّى وزير الخارجية الفنزويلي فيليكس بلاسينسيا أن يزور لبنان، وأن تسهم هذه الزيارة في توطيد العلاقات بين البلدين وتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين اللبناني والفنزويلي.

وأوضح بلاسينسيا للـLBCI، أثناء مشاركته بدعوة من سفيرة لبنان نسرين بو كرم، في القداس الذي أُقيم في دير القديس شربل في كراكاس لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، أن الحضور اللبناني في فنزويلا يعود إلى أكثر من 150 عاماً، مشيرا الى أنه خلال هذه الفترة الطويلة، عُرفت الجالية اللبنانية بأنها جالية جادة، نشيطة، ناجحة ومسؤولة، وتتمتع بمحبة الشعب الفنزويلي. 
 

وشدد على أن الوجود اللبناني هو وجود مهم وناجح في المجتمع الفنزويلي، لافتا الى أن أسماء العائلات اللبنانية موجودة في مختلف أنحاء فنزويلا. 
 
 
وأشار بلاسينسيا الى أن النجاح اللبناني في فنزويلا لم يقتصر على الجانب المادي، بل تعدّاه إلى النجاح الروحي. وقال: "أهمية القديس شربل معروفة في مختلف أنحاء البلاد، إلى درجة أن الشعب الفنزويلي تبنّاه واعتبره قديساً فنزويلياً، أسوة بالقديس الفنزويلي خوسيه غريغوريو هرنانديز".

وأضاف: "حتى المأكولات اللبنانية أصبحت جزءاً من الثقافة الفنزويلية. هناك العديد من المأكولات التي يحبها الشعب الفنزويلي إلى درجة أنه يعتبرها مأكولات فنزويلية، مثل الفلافل والشاورما".
 


وأكد بلاسينسيا أن العلاقات اللبنانية الفنزويلية محكومة بتاريخ يتجاوز 150 عاماً من العلاقات الممتازة. 

ودعا الجالية اللبنانية إلى المزيد من الاستثمار في فنزويلا، ولا سيما في هذه المرحلة، للمساهمة في نهضة البلاد وإعادة البناء بعد الزلزالين اللذين تعرضت لهما فنزويلا.
 

أخبار لبنان

فيليكس بلاسينسيا

فنزويلا

لبنان

القديس شربل

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