السفير السعودي يزور كليمنصو

سعد اليوم بلقاء معالي السيد/ وليد جنبلاط @walidjoumblatt الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي @psp_lebanon .
واستمعت خلال اللقاء لوجهة نظر معاليه حيال عدد من المواضيع التي تخص الشأن اللبناني.
حضر اللقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب في مجلس النواب اللبناني / تيمور جنبلاط… pic.twitter.com/gND8IfJg0t
— Fahad A. ALDOSARI فهد بن عبدالرحمن الدوسري (@FahadAALDOSARI) August 18, 2026
سعد اليوم بلقاء معالي السيد/ وليد جنبلاط @walidjoumblatt الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي @psp_lebanon .
واستمعت خلال اللقاء لوجهة نظر معاليه حيال عدد من المواضيع التي تخص الشأن اللبناني.
حضر اللقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب في مجلس النواب اللبناني / تيمور جنبلاط… pic.twitter.com/gND8IfJg0t