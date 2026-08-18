السفير السعودي يزور كليمنصو

زار سفير المملكة العربية السعودية فهد بن عبد الرحمن الدوسري، ‫كليمنصو‬، حيث كان في استقباله الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، بحضور عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، وكان عرضٌ للتطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.



‏وعقب الاجتماع، كتب السفير الدوسري على حسابه الرسمي على منصة "إكس": "سعدت اليوم بلقاء وليد جنبلاط الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي. وخلال اللقاء، استمعت إلى وجهة نظره حيال عدد من المواضيع التي تخص الشأن اللبناني".