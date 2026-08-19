الدفاع المدني: انفجار جسم غريب بآلية في ميفدون واستشهاد شخص وإصابة ثلاثة

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني أن انفجار جسم غريب بآلية من نوع "توك توك" في بلدة ميفدون - قضاء النبطية، أسفر عن استشهاد شخص وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح.



وأفادت بأن عناصر الدفاع المدني عملت على نقل جثمان الشهيد وأحد الجرحى، فيما تولّت الهيئة الصحية الإسلامية نقل الجريحين الآخرين إلى المستشفى.