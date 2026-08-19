"اليونيفيل" تستذكر ضحايا الواجب في "اليوم العالمي للعمل الإنساني"

كتبت "اليونيفيل"، عبر حسابها على منصة "اكس"، لمناسبة "اليوم العالمي للعمل الإنساني": "في اليوم العالمي للعمل الإنساني، نكرّم العاملين في المجال الإنساني الذين فقدوا حياتهم أثناء مساعدة الآخرين. إن تضحياتهم تذكّرنا بما تخلّفه النزاعات من خسائر بشرية، ومنها النزاع الذي شهدناه مؤخراً، وبضرورة حماية من يقدّمون المساعدة ومن يحتاجون إليها".