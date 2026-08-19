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إعادة رياض سلامة إلى المستشفى بعد إضرابه عن الطعام والدواء

أوعز النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج إلى القوى الأمنية بإعادة حاكم مصرف لبنان الأسبق رياض سلامة إلى مستشفى ضهر الباشق خشية تدهور حالته الصحية بعدما أضرب الأخير عن الطعام وتوقف عن تناول الدواء.