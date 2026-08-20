سفارة قبرص: لن يتم قبول سوى جوازات السفر اللبنانية البيومترية لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة اعتباراً من 1 أيلول

أعلنت سفارة جمهورية قبرص في لبنان أنه "اعتباراً من 1 أيلول 2026، لن يتم قبول سوى جوازات السفر اللبنانية البيومترية لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة للسفر إلى قبرص".



وأوضحت السفارة أن "حاملي التأشيرات القبرصية الطويلة الأجل والسارية المفعول، والصادرة على جوازات سفر غير بيومترية، يمكنهم الاستمرار في استخدامها، شرط إبراز جواز السفر غير البيومتري الملغى الذي يحمل التأشيرة، إلى جانب جواز السفر البيومتري الجديد والساري المفعول، لدى السفر".



وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي عقب إعلان المديرية العامة للأمن العام اللبناني إلغاء جوازات السفر غير البيومترية.