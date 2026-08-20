مرفأ بيروت نحو علاقة أكثر تكاملاً مع محيطه بدعم من البنك الدولي

أطلق مرفأ بيروت، بالتعاون مع البنك الدوليّ دراسة شاملة تهدف إلى وضع رؤية استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصاديّ والعمرانيّ بين المرفأ ومحيطه المباشر.

وتتضمن المبادرة، التي تمولها مجموعة البنك الدولي وتوفر مؤازرة فنية بخبرات محلية ودولية، سلسلة من ورش العمل التخصصية وصولاً إلى عرض النتائج في ورشة ختامية.

وأكد رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت مروان النفّي، في كلمة له، التزام الإدارة منذ توليها مهامها بتحقيق هذا التكامل، مشيراً إلى أهمية صياغة علاقة انسيابية تضمن التفاعل الاقتصادي بين المرفأ ومحيطه.

وقال: "يتميز مرفأ بيروت بموقعه داخل النسيج العمراني للمدينة، شأنه في ذلك شأن عدد من المرافئ حول العالم التي تقع ضمن مدنها وتشكل جزءاً من هويتها الاقتصادية والعمرانية، والتي أدّت تاريخياً دورًا أساسياً في نمو المدن وتطورها، قبل أن تبرز، مع توسع المدن وتغير وظائفها، الحاجة إلى إقامة علاقة أكثر تكاملاً وتنظيماً بين المرفأ ومحيطه”.

وأشار إلى أن "مرفأ بيروت والمدينة لا يعملان بمعزل عن بعضهما، والهدف هو الوصول إلى صيغة تضمن استفادة المدينة من وجود المرفأ، وتتيح للمرفأ مواصلة أداء دوره الاقتصادي والتنموي".

وأكد أن إدارة مرفأ بيروت التزمت منذ اليوم الأول بالعمل على تحقيق هذا التكامل، بما يجعل المرفأ مصدر فخر للمدينة وأهلها، ويؤسس في الوقت نفسه لعلاقة انسيابية بين المرفأ ومحيطه.

وأعلن أن البنك الدولي سيموّل هذه الدراسة الخاصة بهدف وضع تصور عملي يساعد على تحقيق هذا التكامل، والوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تخدم الطرفين والمصلحة العامة. شاكراً البنك الدولي على دعمه وثقته.

وأكّد مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان، إنريكي بلانكو أرماس، أنّ هذا العمل يأتي في توقيت مناسب جداً، بالتوازي مع الرؤية الاستراتيجية التي أطلقها المرفأ.

وقال: إن قيمة المرفأ لا تكمن فقط في حجمه، بل أيضاً في فرص العمل، والخدمات، والاقتصاد الذي يدور حوله". مؤكداً على تقديم البنك الدولي الدعم والمساعدة الفنية في هذا الإطار.