شقير يوقع مذكرة تعاون مع رئيس غرفة تجارة سريلانكا بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الخاص وتنمية العلاقات الإقتصادية

عقد رئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان، الوزير السابق محمد شقير، اجتماعًا عبر تطبيق Zoom مع رئيس غرفة تجارة سريلانكا كريشان باليندرا، بحضور سفير سريلانكا في لبنان أنورا ويزانيج، جرى خلاله توقيع مذكرة تعاون بين الغرفتين، تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتسهيل حركة الأعمال، وتبادل الخبرات، إلى جانب مجموعة من البنود التي من شأنها الإسهام في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان وسريلانكا.



شقير



وعبّر شقير عن سروره وتقديره لتوقيع مذكرة التعاون، مؤكدًا اهتمام القطاع الخاص اللبناني بتطوير العلاقات الاقتصادية مع سريلانكا، لا سيما في ظل علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين.

وأشار شقير إلى وجود العديد من الفرص ومجالات التعاون التي يمكن العمل عليها بين القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.



باليندرا



من جهته، نوّه رئيس غرفة تجارة سريلانكا كريشان باليندرا بتوقيع مذكرة التعاون، معتبرًا أنها تشكل ركيزة مهمة للانطلاق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو مرحلة جديدة.

وأشاد باليندرا بالقطاع الخاص اللبناني، معربًا عن تقديره للتعاون معه، كما وجّه دعوة إلى الوزير شقير لزيارة سريلانكا على رأس وفد اقتصادي، بهدف البحث في سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين.



سفير سريلانكي



بدوره، هنّأ السفير أنورا ويزانيج بتوقيع مذكرة التعاون، معربًا عن أمله في أن تشكل فاتحة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات أوسع.

وأكد السفير اهتمام بلاده بتنمية العلاقات الاقتصادية مع لبنان، معربًا عن استعداده للقيام بكل ما يلزم والمساهمة في دفع هذه العلاقات قدمًا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والقطاع الخاص فيهما.

