وفد "الجمهورية القوية" زار مفتي حاصبيا ومرجعيون وتأكيد الشراكة الوطنية

زار وفد من تكتل "الجمهورية القوية"، موفدًا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، مفتي حاصبيا ومرجعيون القاضي الشيخ حسن دلّي، في دارته في دوحة عرمون، استكمالا لجولته على أهالي وفاعليات منطقتي مرجعيون وحاصبيا.

ونقل الوفد إلى دلّي "تحيات رئيس الحزب"، مؤكدًا تقديره "لصموده ومواقفه الوطنية”.

وأكد الوفد أنّ "هذه الزيارة تأتي في إطار الشراكة الوطنية التي تجمع "القوات اللبنانية" بأهل الجنوب، وفي سياق التواصل المباشر معهم والاطلاع على أوضاعهم واحتياجاتهم، انطلاقا من قناعة راسخة بأن دعم صمود أبناء المنطقة لا ينفصل عن مشروع قيام الدولة وتعزيز حضور مؤسساتها ودورها في حماية جميع اللبنانيين".

وشدد دلي، من جهته، على أن "المرحلة تتطلب لبننة اللبنانيين، والعودة إلى منطق الدولة الجامعة”.

ولفت إلى “ألّا خيار أمام اللبنانيين إلا الدولة ومؤسساتها الشرعية، وأن على جميع الأطراف التخلي عن المشاريع الإقليمية والعودة إلى كنف الدولة".

وأكد "ضرورة أن تضطلع الدولة بكامل مسؤولياتها تجاه جميع المناطق والأهالي، وأن يكون السلاح حصرا في كنف الدولة ومؤسساتها الشرعية، بما يرسخ الاستقرار ويحمي السيادة ويعيد الثقة بمستقبل لبنان".