بحثٌ في العلاقات اللبنانية - السعودية بين رئيس "الكتائب" والسفير السعوديّ

بحث رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، مع سفير المملكة العربية السعودية الجديد لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري في زيارة تعارف، العلاقات اللبنانية – السعودية والمستجدات على الساحة اللبنانية والإقليمية.

‎وأكد الجميل "أهمية الدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم لبنان”.

وشدد على "عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين، بما يخدم مصلحة لبنان واستقراره وسيادته".

وتمنى رئيس الكتائب للسفير الدوسري التوفيق في مهامه الجديدة، معربًا عن أمله في "أن تسهم مهمته في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات".