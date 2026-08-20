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محافظ جبل لبنان في جولة ميدانية في محيط مطار رفيق الحريري الدولي لمتابعة مخاطر الطيور والروائح

أخبار لبنان
2026-08-20 | 11:10
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محافظ جبل لبنان في جولة ميدانية في محيط مطار رفيق الحريري الدولي لمتابعة مخاطر الطيور والروائح
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محافظ جبل لبنان في جولة ميدانية في محيط مطار رفيق الحريري الدولي لمتابعة مخاطر الطيور والروائح

قام محافظ جبل لبنان، اليوم، بجولة ميدانية في محيط مطار رفيق الحريري الدولي، بحضور قائد منطقة جبل لبنان العميد عبدو خليل ورئيس جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري، لمعاينة عدد من الملفات البيئية والخدماتية التي يمكن أن تؤثر على سلامة الملاحة الجوية والبيئة المحيطة بالمطار.

وشملت الجولة الاطلاع على مشكلة تجمع الطيور في المناطق المحيطة بالمطار، ولا سيما في المواقع التي قد تشكل عوامل جذب لها، لما يمكن أن تمثله من خطر على حركة الطيران وسلامة الملاحة الجوية.

كما تمت معاينة مصادر الروائح المنبعثة من بعض المزارع والمنشآت المحيطة بالمطار، في إطار البحث في سبل معالجة هذه المشكلة والحد من آثارها البيئية والصحية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد المحافظ أهمية معالجة هذه الملفات بشكل متكامل وتنسيقي، انطلاقاً من أولوية الحفاظ على سلامة الملاحة الجوية، وحماية البيئة والصحة العامة.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة الميدانية المباشرة للملفات التي تمس سلامة المواطنين والمرافق الحيوية، إنفاذا لقرارات مجلس الوزراء و تمهيداً لاتخاذ الخطوات اللازمة بالتعاون مع الوزارات والإدارات والجهات المختصة.

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