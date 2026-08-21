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سلام في صور...

أخبار لبنان
2026-08-21 | 03:10
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سلام في صور...
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سلام في صور...

وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على متن مروحية إلى مدينة صور، يرافقه الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، متوجهًا إلى ثكنة بنوا بركات، حيث سيكون في استقباله وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، ورئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده، وقائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن نيكولا تابت.

ثم ينتقل إلى مكتب قائد قطاع جنوب الليطاني، ومن ثم إلى قاعة الإيجاز، حيث يلقي كلمة أمام الضباط، يليها إيجاز حول مهمة قطاع جنوب الليطاني.

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