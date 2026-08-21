سلام يلتقي أبناء القرى الحدودية في صور ويؤكد الوقوف إلى جانبهم

التقى رئيس الحكومة نواف سلام عدداً من أبناء القرى الحدودية في مدينة صور، في اعقاب اللقاء الذي عقده مع قيادة الجيش اللبناني في قطاع جنوب الليطاني، وذلك عند مدخل إحدى ثكنة بنوا بركات للجيش اللبناني في صور .



وجاء اللقاء في إطار متابعة الأوضاع في القرى والبلدات الحدودية والاطلاع بصورة مباشرة على واقع الأهالي والتحديات التي يواجهونها، حيث استمع سلام إلى مطالب أبناء القرى وهواجسهم، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة وانعكاساتها على حياتهم اليومية.



وأكد سلام "أهمية متابعة أوضاع سكان المناطق الحدودية والوقوف إلى جانبهم"، مشدداً على "ضرورة عدم ترك الأهالي لمواجهة تداعيات الأوضاع الأمنية والاقتصادية بمفردهم، والعمل على معالجة حاجاتهم ومطالبهم ضمن إمكانات الدولة ومؤسساتها".