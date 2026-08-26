لقاءات لقائد الجيش في إيطاليا... وهذا ما تمّ التأكيد عليه

‏زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل الجمهورية الإيطالية، يرافقه وفد عسكري، من تاريخ 24 /8 /2026 ولغاية 26 /8 /2026 في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الإيطالي General Luciano Portolano.



واستهل العماد هيكل زيارته بوضع إكليل من الزهر على ضريح الجندي المجهول في النصب التذكاري الوطني لفيكتور إيمانويل الثاني، ثم زار قيادة القوات المسلحة الإيطالية في مقر وزارة الدفاع، حيث كان في استقباله نظيره الإيطالي، وأقيمت له التشريفات الرسمية. واستهل العماد هيكل زيارته بوضع إكليل من الزهر على ضريح الجندي المجهول في النصب التذكاري الوطني لفيكتور إيمانويل الثاني، ثم زار قيادة القوات المسلحة الإيطالية في مقر وزارة الدفاع، حيث كان في استقباله نظيره الإيطالي، وأقيمت له التشريفات الرسمية.



بعدها عُقد لقاء بين الجانبين بحضور أعضاء الوفدين العسكريين اللبناني والإيطالي، وتناول البحث آخر التطورات وسبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين.



وخلال اللقاء، أكد الجنرال Portolano أنّ استقرار لبنان أولوية استراتيجية، مشيدًا بعلاقات الصداقة بين البلدين، ولافتًا إلى أهمية دعم الجيش اللبناني نظرًا لدوره الأساسي في الحفاظ على الأمن والاستقرار.



كذلك تطرّق الطرفان إلى الدور الأساسي لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل التي تشارك فيها الوحدة الإيطالية، والبعثة العسكرية الثنائية الإيطالية في لبنان MIBIL واللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان MTC4L. وتم أيضًا بحث رؤية إيطاليا ودورها في مرحلة ما بعد اليونيفيل.



وشكر العماد هيكل الجنرال Portolano مثمّنًا الدعم الإيطالي للجيش. بعدها عُقد لقاء بين الجانبين بحضور أعضاء الوفدين العسكريين اللبناني والإيطالي، وتناول البحث آخر التطورات وسبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين.وخلال اللقاء، أكد الجنرال Portolano أنّ استقرار لبنان أولوية استراتيجية، مشيدًا بعلاقات الصداقة بين البلدين، ولافتًا إلى أهمية دعم الجيش اللبناني نظرًا لدوره الأساسي في الحفاظ على الأمن والاستقرار.كذلك تطرّق الطرفان إلى الدور الأساسي لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل التي تشارك فيها الوحدة الإيطالية، والبعثة العسكرية الثنائية الإيطالية في لبنان MIBIL واللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان MTC4L. وتم أيضًا بحث رؤية إيطاليا ودورها في مرحلة ما بعد اليونيفيل.وشكر العماد هيكل الجنرال Portolano مثمّنًا الدعم الإيطالي للجيش.



كما تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي وزير الخارجية Antonio Tajani الموجود خارج البلاد، وقد أكد دعم إيطاليا لجهود الجيش.



كذلك، التقى قائد الجيش المدير العام لوزارة الخارجية الإيطالية Riccardo Guariglia والمدير العام للشؤون السياسية والأمن الدولي في وزارة الخارجية الإيطالية السفيرة Cecilia Piccioni في مقر الوزارة.



كما التقى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان Cardinal Pietro Parolin الذي شدد على ضرورة إرساء السلام في لبنان، معتبرًا أنّ الجيش يؤدي دورًا كبيرًا في صون أمن البلاد. كما تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي وزير الخارجية Antonio Tajani الموجود خارج البلاد، وقد أكد دعم إيطاليا لجهود الجيش.كذلك، التقى قائد الجيش المدير العام لوزارة الخارجية الإيطالية Riccardo Guariglia والمدير العام للشؤون السياسية والأمن الدولي في وزارة الخارجية الإيطالية السفيرة Cecilia Piccioni في مقر الوزارة.كما التقى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان Cardinal Pietro Parolin الذي شدد على ضرورة إرساء السلام في لبنان، معتبرًا أنّ الجيش يؤدي دورًا كبيرًا في صون أمن البلاد.