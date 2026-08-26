الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لقاءات لقائد الجيش في إيطاليا... وهذا ما تمّ التأكيد عليه

أخبار لبنان
2026-08-26 | 13:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لقاءات لقائد الجيش في إيطاليا... وهذا ما تمّ التأكيد عليه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لقاءات لقائد الجيش في إيطاليا... وهذا ما تمّ التأكيد عليه

‏زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل الجمهورية الإيطالية، يرافقه وفد عسكري، من تاريخ 24 /8 /2026 ولغاية 26 /8 /2026 في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الإيطالي General Luciano Portolano.
 

واستهل العماد هيكل زيارته بوضع إكليل من الزهر على ضريح الجندي المجهول في النصب التذكاري الوطني لفيكتور إيمانويل الثاني، ثم زار قيادة القوات المسلحة الإيطالية في مقر وزارة الدفاع، حيث كان في استقباله نظيره الإيطالي، وأقيمت له التشريفات الرسمية.
 

بعدها عُقد لقاء بين الجانبين بحضور أعضاء الوفدين العسكريين اللبناني والإيطالي، وتناول البحث آخر التطورات وسبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين.

وخلال اللقاء، أكد الجنرال Portolano أنّ استقرار لبنان أولوية استراتيجية، مشيدًا بعلاقات الصداقة بين البلدين، ولافتًا إلى أهمية دعم الجيش اللبناني نظرًا لدوره الأساسي في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

كذلك تطرّق الطرفان إلى الدور الأساسي لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل التي تشارك فيها الوحدة الإيطالية، والبعثة العسكرية الثنائية الإيطالية في لبنان MIBIL واللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان MTC4L. وتم أيضًا بحث رؤية إيطاليا ودورها في مرحلة ما بعد اليونيفيل.

وشكر العماد هيكل الجنرال Portolano مثمّنًا الدعم الإيطالي للجيش.
 

كما تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي وزير الخارجية Antonio Tajani الموجود خارج البلاد، وقد أكد دعم إيطاليا لجهود الجيش. 

كذلك، التقى قائد الجيش المدير العام لوزارة الخارجية الإيطالية Riccardo Guariglia والمدير العام للشؤون السياسية والأمن الدولي في وزارة الخارجية الإيطالية السفيرة Cecilia Piccioni في مقر الوزارة.

كما التقى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان Cardinal Pietro Parolin الذي شدد على ضرورة إرساء السلام في لبنان، معتبرًا أنّ الجيش يؤدي دورًا كبيرًا في صون أمن البلاد.
 

وختم العماد هيكل زيارته في أحد مراكز الصناعات العسكرية الإيطالية، واطّلع على آلية عمله وتقنياته الحديثة.

في سياق الزيارة، أقامت السفيرة اللبنانية لدى إيطاليا كارلا جزّار حفل عشاء على شرف العماد هيكل في السفارة اللبنانية، بحضور شخصيات إيطالية ولبنانية.
 

أخبار لبنان

الجيش

رودولف هيكل

لبنان

إيطاليا

LBCI التالي
عشية المواجهة المرتقبة بين لبنان وكوريا الجنوبية... هكذا يبدو المشهد من ملعب نهاد نوفل
واشنطن تستبدل الضربة العسكرية بالضغط الاقتصادي على إيران... والعالم يبحث عن بدائل للنفط
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-27

سلسلة لقاءات لقائد الجيش في بريطانيا

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-04

قائد الجيش استقبل قائد العمليات المشتركة الإيطالية... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
صحف اليوم
2026-06-22

​ ​"خلية مراقبة" لوقف النار وهذا ما ستركز عليه المرحلة الأولى (الشرق الأوسط)

LBCI
خبر عاجل
2026-06-21

الرئيس الإيراني: لا نريد الحصول على سلاح نووي وهذا ما وقّعنا عليه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:50

تحضيرًا لإطلاق الرحلات من مطار القليعات... وصول أول طائرة تابعة للشركة المشغلة إلى مطار بيروت

LBCI
أخبار لبنان
13:47

مشيخة العقل: من غير المقبول إطلاقاً وضع الموحدين الدروز في شراكة مصطنعة مع إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الإمارات تضع لبنان على رادار الاستثمار… فهل تنجح بيروت في اختبار الثقة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

من كوخ في تينيسي إلى عرش موسيقى الكانتري… رحيل دولي بارتون

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-15

ماكرون: إطار سياسي وأمني جديد هو وحده القادر على ضمان السلام والأمن للجميع

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-31

ترمب: وجهت وزيرة الأمن الداخلي بعدم التدخل تحت أي ظرف في احتجاجات مدن يديرها ديمقراطيون إلا إذا طلبت المساعدة

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-13

وزير خارجية الصين في اتصال مع نظيره الباكستاني: وقف إطلاق النار الحالي بين أميركا وإيران هش للغاية

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-10

10 أطنان من الأدوية المصرية تصل إلى لبنان... مساعدات جديدة لدعم القطاع الصحي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الإمارات تضع لبنان على رادار الاستثمار… فهل تنجح بيروت في اختبار الثقة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

من كوخ في تينيسي إلى عرش موسيقى الكانتري… رحيل دولي بارتون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

كوريا في ضيافة لبنان... مواجهة جديدة بطابع ثأري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

عشية المواجهة المرتقبة بين لبنان وكوريا الجنوبية... هكذا يبدو المشهد من ملعب نهاد نوفل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

ماذا بعد حلّ "قسد" ودمجها في مؤسسات الدولة السورية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

واشنطن تستبدل الضربة العسكرية بالضغط الاقتصادي على إيران... والعالم يبحث عن بدائل للنفط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

علي الطاهر في الواجهة... إسرائيل تعزّز استعداداتها لمواجهة حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

المصارف: لا يجوز تحميل طرف واحد مسؤولية الأزمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

قانون السير عمره 14 عاماً... المشكلة فيه أم في تطبيقه؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:56

بالفيديو - سرقا مجوهرات بطريقة الخفّة… وفصيلة البسطة توقف الزوجَين

LBCI
اقتصاد
10:23

جابر وقع على مشروع تأمين اعتمادات لصالح قوى الأمن لزوم تغطية المنح المدرسية بنسبة 100%

LBCI
أمن وقضاء
10:17

الجيش: توقيف سوري أثناء محاولته تهريب كمية من القذائف الصاروخية و10 سوريين لتورطهم في إشكال ببلدة شعت

LBCI
أخبار لبنان
13:50

تحضيرًا لإطلاق الرحلات من مطار القليعات... وصول أول طائرة تابعة للشركة المشغلة إلى مطار بيروت

LBCI
حال الطقس
02:58

الطقس الحار مستمر... وتقلّب نهاية الأسبوع

LBCI
خبر عاجل
10:01

"ميتا" تتوصل الى تسوية تاريخية بـ17.1 مليار دولار... وتغييرات واسعة في طريقة عمل "إنستغرام" و'فيسبوك" للمستخدمين دون الـ18 عاماً

LBCI
أخبار لبنان
13:33

لقاءات لقائد الجيش في إيطاليا... وهذا ما تمّ التأكيد عليه

LBCI
فنّ
04:50

"الفن أخذ من روحي وصحتي"... داليا مبارك تعلن اعتزالها الفن برسالة مؤثرة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More