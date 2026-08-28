الرئيس عون يتبرع بالدم في حملة بالقصر الجمهوري

نشر حساب رئاسة الجمهورية اللبنانية صورة للرئيس جوزاف عون وهو يشارك في حملة للتبرع بالدم مع عدد من موظفي الرئاسة نظمتها المديرية العامة في رئاسة الجمهورية، بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني، بناءً على توجيهاته.