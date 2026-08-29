محمد شقير للـLBCI: اهتمام الوفد الإماراتي بلبنان كان واضحًا جدًا... "ولم يُحكَ أي كلمة بالسياسة"

أكد رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير أن اهتمام الوفد الإماراتي بلبنان كان واضحًا جدًا، مشيرا الى أن زيارة الوفد الإماراتي كانت مقرّرة مسبقًا ولكنها تأجلت بسبب الحرب بالمنطقة وهي جاءت عقب زيارة رئيس الجمهورية لأبوظبي.



ولفت في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أنه كان من المقرر أن يضم الوفد الإماراتي عددًا من الأشخاص لكنه بدأ يكبر حتى وصل إلى 87 شركة، كاشفا أنه تبيّن أن هناك قرارًا بدعم لبنان اقتصاديًا.



وشدد شقير على أن "الوفد الإماراتي لم يتطرّق إلى السياسة أبدا"، لافتا الى أن الوفد كان لديه 4 اجتماعات مع 4 وزراء وزار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب و"لم يُحكَ أي كلمة بالسياسة وكان الحديث اقتصاديًا بحتًا". وقال: "الجميع لاحظ أن الدولة تسترجع سيادتها وأن الدولة أصبح لها قرار وكلمة".

ولفت شقير إلى أن الوفد الإماراتي كان مؤلفًا من 87 شركة، مشيرا الى أن الشق الأول من الزيارة يتعلق بعلاقة القطاع الخاص اللبناني مع القطاع الخاص الإماراتي. وكشف أن نحو 50 شركة إماراتية اجتمعت مع 153 شركة لبنانية، لافتًا إلى أنه تبيّن أن عددًا من الشركات زار بعضها بعضًا في اليوم التالي، و"كان هناك كلام جديّ بين بعض الشركات لتتمكن من توسيع أعمالها مع بعضها البعض".



أما في ما خصّ القطاع العام، فقال شقير: "المطلوب أن تكون هناك اتفاقيات بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإماراتية لنتمكن من تسريع الأمور، فإذا لم تحصل هذه الاتفاقيات بين الحكومتين، "انسي المشاريع". وأضاف: "إذا بدنا نرجع إلى الشراء العام والمزايدات وكل هذا الروتين، "انسي مستثمر"".

من جهة أخرى، وجّه رئيس الهيئات الاقتصادية تحيّة كبيرة إلى المملكة العربية السعودية، قائلًا: "لولا الإجراءات التي اتخذتها، لما كنا حاربنا موضوع المخدرات وما يدور حوله، ولكان لبنان أصبح وكرًا للعصابات الدولية".



ولفت إلى أن اقتصاد المملكة العربية السعودية نما بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، كما شهدت الصناعة اللبنانية تحسّنًا. وشدد على ضرورة أن يكون لبنان حاضرًا اليوم في كل المعارض الدولية التي تُقام في المملكة، قائلا: "نحتاج الى مساعدة الحكومة".



وقال: "السوق السعودي يحبّ المنتج اللبناني، ولكن علينا أن نعرّفه عليه مجددًا".

وعن سوريا، لفت الوزير السابق محمد شقير الى أنه "بات واضحا أنه لم يعد هناك خلاف سياسي بين لبنان وسوريا". وقال: "لقاؤنا مع الرئيس السوري أحمد الشرع كان ممتازا وتحدث خلاله الشرع عن الإقتصاد ورسم خريطة إقتصادية لبنانية-سورية".

وقال: "من الواضح أن هناك اهتمامًا سوريًا بالقطاع الخاص اللبناني".