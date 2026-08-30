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الراعي: لمقاربة مسألة حصر السلاح بحكمة ومسؤولية وطنية

أخبار لبنان
2026-08-30 | 05:26
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الراعي: لمقاربة مسألة حصر السلاح بحكمة ومسؤولية وطنية
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الراعي: لمقاربة مسألة حصر السلاح بحكمة ومسؤولية وطنية

أكّد البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ضرورة أن لا تتحوّل مسألة حصرية السلاح في يد الدولة إلى مواجهة بين اللبنانيين أو إلى عنوان يستعمله فريق ضد آخر، أو مادة لإثارة الشارع والانقسام الطائفيّ.

 

وقال، خلال ترؤسه قداس الأحد، في كنيسة الصرح البطريركي في الديمان: “إنها مسألة تتصل بقيام الدولة نفسها، وبوحدة مرجعيتها، وبأن يعيش جميع اللبنانيين تحت شرعية واحدة ومؤسسات واحدة”.

 

ودعا الراعي إلى مقاربة المسألة بحكمة ومسؤولية وطنية، مشيرًا إلى أنّ الدولة لا تُبنى بهزيمة شريك، بل باجتماع الشركاء جميعًا تحت سقفها.

 

وأوضح أنّ اللبنانيين يتطلّعون إلى أن تخرج المفاوضات والمساعي من دائرة الانتظار، وأن تبلغ نتائج تحفظ حقوق لبنان، وتوقف الاعتداءات، وتؤدي إلى الانسحاب من أرضه، وتعيد إليه الأمن والاستقرار. 

 

وشدد على أنّ الجيش اللبنانيّ يبقى المؤسسة الوطنية الجامعة، والحامل أعباء حماية الأمن والاستقرار وبسط سلطة الشرعية، مطالبًا الدول بتسليحه بما يلزم.

 

وقال الراعي: “نريد للبنان حيادًا فاعلًا يحميه من صراعات المحاور، ويصون قراره الحر، من دون أن ينتقص من حقه في الدفاع عن أرضه وسيادته”.

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