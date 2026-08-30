وزارة الأشغال تواكب عاصفة آب وفرقها تنتشر في جميع النقاط السوداء

واكبت وزارة الأشغال العامة والنقل ميدانيًا العاصفة المطرية الغزيرة التي شهدها لبنان مساء السبت في ٢٩ آب.

وانتشرت فرقها في جميع النقاط السوداء التي تُعدّ الأكثر عرضة لتجمّع المياه على الطرق الواقعة ضمن نطاق مسؤوليتها، لمراقبة شبكات التصريف والتدخل عند الحاجة.

وعند بلوغ الأمطار ذروة غزارتها، سُجّل تجمّع محدود ومؤقت للمياه على أوتوستراد البترون–المدفون، نتيجة تدفّق كميات كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة.

وسرعان ما انحسرت المياه في غضون دقائق، مع استمرار شبكة التصريف في أداء عملها، وعادت حركة السير إلى طبيعتها. كذلك، لم تُسجّل أي تجمّعات للمياه في النقاط السوداء المعروفة ضمن المناطق التي شهدت معدلات هطول أعلى من المعتاد

وشكّلت هذه العاصفة الصيفية اختباراً ميدانياً مبكراً لجهوزية فرق الوزارة وشبكات التصريف قبل موسم الأمطار، وستُستكمل مراجعة المعطيات المسجّلة خلالها وأعمال المتابعة والصيانة في النقاط السوداء، بما يحدّ من مخاطر تجمّع المياه ويحافظ على السلامة المرورية.