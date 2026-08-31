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عون من اليونان: الحل الدبلوماسي هو الأفضل ونطلب مساعدة اليونان في تطبيق اتفاق الإطار مع إسرائيل

أخبار لبنان
2026-08-31 | 05:29
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عون من اليونان: الحل الدبلوماسي هو الأفضل ونطلب مساعدة اليونان في تطبيق اتفاق الإطار مع إسرائيل
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عون من اليونان: الحل الدبلوماسي هو الأفضل ونطلب مساعدة اليونان في تطبيق اتفاق الإطار مع إسرائيل

رأى رئيس الجمهورية جوزاف عون أن "في كل أزمة كانت اليونان إلى جانب لبنان"، مشيرا الى أن اليوم هي فرصة له "لشكر الشعب اليوناني واليونان على الدعم المستمر للبنان".

وقال عون، خلال قمة مشتركة عقدها مع نظيره اليوناني في عاصمة اليونان، إن "هدف الزيارة الأساسي هو السعي لتطوير العلاقات على كافة الأصعدة فاستقرار لبنان ضروري لاستقرار اليونان وأوروبا وعدم استقراره سيؤثر على استقرار المنطقة".

وأضاف أن "لبنان عاش مآسي الحروب وآن الأوان ليرتاح وأفضل حل هو الدبلوماسية ونحن مصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وبناء أفضل العلاقات مع الجوار".

وأشار الى أن للبنان واليونان "مصالح مشتركة خصوصًا في المحافل الدولية والاتحاد الأوروبي".

ولفت عون الى أن لبنان وقّع مع إسرائيل "اتفاق الإطار"، مشددا على أنه "يجب تطبيق هذا الاتفاق من الطرفين وبالكامل". 

وقال: "هنا نطلب مساعدة اليونان في تطبيق هذا الاتفاق".

وأوضح عون أنه "بعد أكثر من 4300 شهيد و12 ألف جريح ودمار كلي لأكثر من 60 قرية لم نصل إلى نتيجة وحل المشكلة في القوى العسكرية لن ينجح وقد حان الوقت لكي يرتاح لبنان وأفضل حل هو الحل الدبلوماسي ونحن مصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل".
 
بدوره، أكد الرئيس اليوناني أن "المحادثات بين لبنان وإسرائيل تساعد على أن يتمتع لبنان بالإستقلالية والرفاهية كذلك تطبيق القرار 1701".

وقال: "ندرك جيدًا المهمة الكبيرة الملقاة على عاتقكم بقيادة لبنان ومتأكدون أنكم ستنجحون ونحن إلى جانبكم".

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