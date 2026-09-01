الحجار بحث في المستجدات الداخلية والشؤون الإنمائية مع وفد "لبنان الجديد" والتقى النائب رستم وسفير لبنان في ماليزيا

استقبل وزير الداخلية أحمد الحجار، في مكتبه، وفدا من كتلة لبنان الجديد ضم النواب نبيل بدر، جميل عبود وعماد الحوت، وتم التداول في آخر المستجدات على الساحة الداخلية، إضافة إلى عدد من الشؤون الإنمائية والخدماتية.



ثم استقبل النائب أحمد رستم، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة.



كما التقى سفير لبنان في ماليزيا ماهر الخير، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان وماليزيا وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.