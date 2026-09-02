الوزير نصار بحث مع سفير أوكرانيا في تعزيز العلاقات الثنائية في المجالين الحقوقي والقانوني

استقبل وزير العدل المحامي عادل نصار ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة سفير أوكرانيا لدى لبنان رومان هورياينوف وجرى البحث في الأوضاع العامة و سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وأوكرانيا خصوصاً في المجالين الحقوقي والقانوني.