شيخ العقل: الإيمان التوحيدي بوصلة لمواجهة التحديات وتمتين الوحدة ضرورة لحماية الهوية

شدّد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى على أهمية تثبيت ركائز التوحيد وتعزيز قيمه ومبادئه في مواجهة رياح التفرقة.

وقال، خلال مشاركته في لقاء دينيّ في الشوف: “إننا اليوم بأمس الحاجة إلى التمسك بعقيدتنا التوحيدية وتثقيف ابنائنا وتعزيز القيم الدينية والاجتماعية والأخلاقية في مجتمعنا، انطلاقًا من نهج السلف الصالح المرتكز الى كتاب الله العزيز وتعاليم الأنبياء ومسالكهم ومنهم النبي شعيب والنبي ايوب، الذي نحيي الزيارة السنوية الى مقامه في نيحا الشوف عصر نهار الجمعة في ١١ أيلول الحاليّ”.

وشدد على أنّه "لا سبيل إلى صون المجتمع في مواجهة العواصف ومحاولات زعزعة ثوابت الطائفة والوجود إلا بتمتين أواصر الأخوّة فيما بيننا، والارتقاء بمسؤولياتنا جميعاً، والعمل معاً بروح من المحبة والتضامن".