سلام يبحث مع وزير هولندي دعم الجنوب ومسار التعافي وإعادة الإعمار

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي في مملكة هولندا شورد شوردزما، والوفد المرافق، في حضور السفير الهولندي لدى لبنان فرانك مولن.



ووضع شوردزما الرئيس سلام في أجواء لقاءاته خلال زيارته إلى لبنان، ولا سيما زيارته إلى الجنوب ولقاءاته مع المعنيين في وزارتي الشؤون الاجتماعية والزراعة، حيث جرى البحث في دعم النازحين والقطاعات المتضررة، ولا سيما القطاع الزراعي.



وتناول اللقاء مسار العودة والتعافي وإعادة الإعمار في الجنوب، وجهود الحكومة في الإصلاح وتعزيز مؤسسات الدولة وقدراتها.



ورحّب الرئيس سلام بالدعم الهولندي لمسار الدولة في العودة والتعافي، مؤكدًا أهمية حشد الدعم الدولي لهذه الجهود بما يساهم في تثبيت الأهالي في أرضهم وتمكين النازحين من العودة إلى قراهم.