سلام بحث والسفير الفرنسي الجديد في مرحلة ما بعد "اليونيفيل"

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام السفير الفرنسي الجديد في لبنان باتريك دوريل، في زيارة بروتوكولية لمناسبة تعيينه.



وتم في خلال اللقاء البحث في مرحلة ما بعد "اليونيفيل"، ومطالبة لبنان بوجود أممي يواكب المرحلة التي تلي انتهاء مهمة القوة الدولية، إضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين لبنان وفرنسا.