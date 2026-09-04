سفير إسرائيل لدى فرنسا: تعزيز الجيش اللبناني يصب في "الاتجاه الصحيح"

اعتبر سفير إسرائيل لدى فرنسا جوشوا زاركا أن التعزيز الفعلي للجيش اللبناني أمر لا غنى عنه للسماح بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.وقال زاركا ردا على أسئلة صحافيين حول عقد اجتماع تحضيري قريبا في باريس تمهيدا لمؤتمر دولي لدعم للجيش اللبناني إن "كل ما من شأنه تعزيز القوات المسلحة اللبنانية وإتاحة تنفيذ خطة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان يصب في الاتجاه الصحيح، شرط أن يتم ذلك بجدية".وأضاف: "لقد سئمنا التصريحات العريضة التي لا تترجم إلى أفعال. لا بد حتما من تعزيز القوات المسلحة اللبنانية، وضمان ألا يعود بإمكان حزب الله إلحاق الضرر بإسرائيل".