الحجار بحث مع السفير ماهر خير في سبل تعزيز التعاون بين لبنان وماليزيا

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، سفير لبنان في ماليزيا ماهر خير،يرافقه الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع السابق اللواءالركن محمد خير، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان وماليزيا وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.