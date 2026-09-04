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شقير من معبر العبودية: نسعى مع الإخوة السوريين إلى تسهيل حركة النقل بين البلدين وتحسينها عبر تقديم خدمة لائقة

أخبار لبنان
2026-09-04 | 06:30
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شقير من معبر العبودية: نسعى مع الإخوة السوريين إلى تسهيل حركة النقل بين البلدين وتحسينها عبر تقديم خدمة لائقة
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شقير من معبر العبودية: نسعى مع الإخوة السوريين إلى تسهيل حركة النقل بين البلدين وتحسينها عبر تقديم خدمة لائقة

أعلن المدير العام الأمن العام اللواء حسن شقير من معبر العبودية الحدودي مع سوريا بعد إعادة تأهيله أن الجانب اللبناني يسعى "مع الإخوة السوريين إلى تسهيل حركة النقل بين البلدين وتحسينها عبر تقديم خدمة لائقة".

وأشار شقير إلى أنّ العمل مستمر في مختلف المراكز الحدودية"، لافتاً إلى أن الهدف هو "مواكبة التطورات التي تحصل في المنطقة، وتسهيل نقل المواطنين".

وقال: "ابلغنا من الاخوة السوريين بأنهم يريدون فتح المعبر في 9 أيلول الحالي ونحن على أتم الجهوزية".

وأضاف: "نستكمل ما بدأناه في بيروت في كل المراكز الحدودية وهدفنا مواكبة التطورات التي تحصل في المنطقة والهدف الاساسي تسهيل نقل المواطنين".


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