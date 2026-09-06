طقس رطب يؤثر على لبنان... إليكم التفاصيل

يؤثر على لبنان طقس رطب مع تشكل السحب فوق السواحل والمحيط، ليتحول تدريجيا الى قليل السحب في الأيام المقبلة فيما درجات الحرارة تبقى مستقرة نسبيا.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- الجو: يتحول الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب.

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa

- الانقشاع: يسوء محليا جبلا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الإثنين: الطقس قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف جبلاً، ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الثلاثاء: الطقس قليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.