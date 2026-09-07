عون يبحث مع بن زايد التطورات في لبنان وتعزيز التعاون بين البلدين

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان خلال اتصال تم ظهر اليوم، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات الامنية المتسارعة في الجنوب، إضافة إلى مسائل تهم البلدين.



وشكر الرئيس عون الشيخ محمد بن زايد على الاهتمام الذي تبديه دولة الإمارات العربية المتحدة بحاجات لبنان على مختلف الأصعدة وبالدعم الذي تقدمه للتخفيف من معاناة اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.



واعتبر الرئيس عون في خلال الاتصال ان الزيارة التي قام بها الوفد الإماراتي برئاسة وزير التجارة الخارجية ثاني بن احمد الزيودي إلى لبنان، واللقاءات المثمرة التي عقدها مع المسؤولين اللبنانيين ورجال الاعمال، وكذلك الحفاوة التي لقيها الوفد اللبناني الذي زار أبو ظبي الأسبوع الماضي يعبران عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ويؤسسان لمزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة كافة.