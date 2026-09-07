وزارة العمل: التوقف عن العمل يوم غد الثلثاء من الساعة ١١ قبل الظهر ولغاية الساعة ١٢ ظهرا حدادا على روح الشهيدة الزميلة هبة علي صباح

أعلنت وزارة العمل التوقف عن العمل في المبنى الرئيسي للوزارة وكافة دوائرها ومراكزها في المناطق، يوم غد الثلاثاء في ٨ أيلول ٢٠٢٦، من الساعة ١١ قبل الظهر ولغاية الساعة ١٢ ظهرًا، وذلك "حدادا على روح الشهيدة هبة علي صباح، الموظفة في وزارة العمل – دائرة العمل في النبطية، التي ارتقت شهيدةً مع أفراد من عائلتها في المجزرة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى سكنيًا في بلدة كفر رمان، وتقديرًا لتضحياتها ولما أصاب عائلتها من فاجعة".وأوضحت أن هذا التوقف يأتي "بالتزامن مع مراسم تشييع الشهيدة الزميلة هبة علي صباح، المقررة عند الساعة ١١ قبل الظهر، تعبيرًا عن وقوف وزارة العمل إدارةً وموظفين إلى جانب عائلة الشهيدة وزملائها، وتخليدًا لروحها ووفاءً لذكراها".