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مجلس الوزراء الأردني وافق على "تزويد لبنان بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة بالتَّعاون مع سوريا"

أخبار لبنان
2026-09-07 | 14:10
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مجلس الوزراء الأردني وافق على &quot;تزويد لبنان بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة بالتَّعاون مع سوريا&quot;
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مجلس الوزراء الأردني وافق على "تزويد لبنان بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة بالتَّعاون مع سوريا"

وافق مجلس الوزراء الأردني، على "تزويد الجانب اللبناني الشَّقيق بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة، وبالتَّعاون مع الأشقَّاء في سوريا، وذلك في اطار استمرار التَّعاون مع الأشقَّاء لدعم تزويدهم بالطَّاقة"، بحسب وكالة الانباء الاردنية "بترا".

ويأتي القرار "في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لقطاع الطَّاقة التي تهدف لأن يكون الأردن مركزاً إقليميَّاً محورياً لتبادل الطَّاقة وإنتاج الطَّاقة الخضراء، بالاعتماد على البنية التحتيَّة المتطوِّرة التي تمّ تطويرها، سواء في شبكات الكهرباء أو الغاز".

ووفقاً للاتفاقيَّات، "سيتمّ تزويد الأشقَّاء اللبنانيين من خلال قيام الأردن باستيراد الغاز، وتحويله من الحالة السَّائلة إلى الحالة الغازيَّة باستخدام البُنية التحتيَّة الموجودة في المملكة ووحدة الغاز الشَّاطئيَّة وخطوط النَّقل التي تمتدّ من جنوب المملكة إلى شمالها، وتمريره إلى الأشقَّاء اللبنانيين عبر سوريا بما يسهم في مساعدتهم على توفير مصدر طاقة لإنتاج الكهرباء".

وأوضحت الوكالة أن هذا القرار يأتي "كجزء من وقوف الأردن إلى جانب أشقَّائه، ودعمهم، وتقديم ما يحتاجونه في قطاع الطَّاقة وفق الإمكانات للبنية التحتية المتوفرة، علماً بأنَّ الأردن مستمرّ بتزويد الأشقَّاء السوريين بالغاز منذ بداية العام الجاري، وبنفس الآليَّة التي سيتمّ تزويد الأشقَّاء اللبنانيين فيها".

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