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السفير الأميركي: واشنطن مستعدة للتفاوض مع حزب الله لكن من خلال الدولة
أخبار لبنان
2026-09-08 | 06:52
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السفير الأميركي: واشنطن مستعدة للتفاوض مع حزب الله لكن من خلال الدولة
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السفير الأميركي: واشنطن مستعدة للتفاوض مع حزب الله لكن من خلال الدولة
جمع لقاء لافت السفير الأميركي ميشال عيسى بنائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب.
اللقاء الذي تخطى الساعة، قال عيسى بعده إن واشنطن مستعدة للتفاوض مع حزب الله لكن من خلال الدولة.
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