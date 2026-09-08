جلسة لمجلس الوزراء الخميس في القصر الجمهوري

اللقاء الديمقراطي تساءل عن جدوى "الإطار الثلاثي" وما حققه: لاستكمال تطبيق مندرجات "اتفاق الطائف"

اللقاء الديمقراطي تساءل عن جدوى "الإطار الثلاثي" وما حققه: لاستكمال تطبيق مندرجات "اتفاق الطائف"

غوتيريش يدعو إسرائيل إلى سحب قواتها من الأراضي اللبنانية: لوقف الأعمال العدائية فوراً