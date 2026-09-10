طقس مستقر وحار قليلًا خلال الأيام المقبلة...

يسيطر على لبنان طقس معتاد حار قليلًا، فيما تبقى الأجواء قليلة السحب خلال الأيام المقبلة، مع تشكّل سحب خفيفة وضباب خفيف على المرتفعات، واستقرار نسبي في درجات الحرارة.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الخميس:

-الجو : قليل السحب

-الحرارة : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج

وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.



الجمعة: قليل السحب يتشكل السحب الخفيفة بعد الظهر مع ضباب جبلا والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.



السبت: قليل السحب يتشكل السحب الخفيفة بعد الظهر مع ضباب جبلا والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.