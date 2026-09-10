"الطاقة" أوضحت اللغط حول بعض نقاط قرار تنظيم تركيب ألواح الطاقة لأقل من 1.5 ميغاوات

أوضح المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة والمياه "عطفاً على القرار الذي صدر اليوم عن وزارات الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمتعلق بإطار موحد لتنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميغاوات، وتوضيحاً للغط حول بعض النقاط، أن:

- هذا القرار الذي بدأ العمل على إعداده قبل تشكيل الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء يعمل به وفق المادة الأولى "الى حين صدور الإجراءات والمعايير في هذا الخصوص عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تطبيقاً للمادة /26/ من قانون قطاع الكهرباء 462/2002". وبالتالي، يصبح هذا القرار ساقطاً حكماً مع صدور الآلية التي تعمل عليها حالياً الهيئة.



- الحصول على إفادة تحمل مسؤولية صادرة عن مهندسين وإفادة إرتفاق وتخطيط، كان يطلب سابقاً ولم يستحدثه هذا القرار، وبالتالي لا تكاليف إضافية يتكبدها المواطنون.



- باقي الإجراءات الفنية أو الإدارية فيمكن إستيضاحها من وزارتي الداخلية والاشغال، وهي خارج نطاق وزارة الطاقة".