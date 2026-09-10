المركز الوطني للجيوفيزياء: موجات أرضية سُجلت مساء ناتجة عن التفجير الإسرائيلي في علي الطاهر

أفاد "المركز الوطني للجيوفيزياء" التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، بأن موجات أرضية، سُجلت في الساعة 21:08 مساء على كل محطات المركز، وهي ناتجة عن التفجير الذي قام به الجيش الإسرائيلي في منطقة علي الطاهر والذي يمكن تشبيهه بهزة أرضية قوتها 4،2 درجة على مقياس ريختر.