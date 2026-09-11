الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رابطة موظفي الإدارة العامة تؤكد أنها الجهة الشرعية الوحيدة الممثلة لهم: أيام التعطيل القسري إلى ارتفاع وصولًا إلى التعطيل الكامل
أخبار لبنان
2026-09-11 | 02:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رابطة موظفي الإدارة العامة تؤكد أنها الجهة الشرعية الوحيدة الممثلة لهم: أيام التعطيل القسري إلى ارتفاع وصولًا إلى التعطيل الكامل
عطفاً على بيانها السابق 2026/32، أكدت رابطة موظفي الإدارة العامة أنها الجهة الشرعية الوحيدة التي تمثل موظفي الإدارة العامة، ولا يحق لأي شخص أو كيان أن يتدخل في شؤون موظفي الإدارة العامة، وبخاصة إن كان من خارج السلك الإداري، وتتمنى من الجميع الحفاظ على أصول العمل النقابي".
وقالت في بيان: "تتوجه الرابطة إلى الحكومة، بالتأكيد على مطالبها السابقة، وأن أي اتفاق بشأن العاملين في الإدارة العامة، بكافة مسمياتهم، يجب أن يتم مع رابطة موظفي الإدارة العامة ممثلة بهيئتها الادارية المعترف بها من وزارة الداخلية بالافادة رقم ٤/٧٣١٢ تاريخ ٢/٣/٢٠٢٦. كما تذكر ببعض مطالبها الأساسية: تصحيح عادل وشامل للرواتب بحيث تعود لقيمتها الشرائية قبل الأزمة. رفض المشروع المقترح عن إعطاء ٣٠ ضعفاً إذا تضمن إلغاء كافة التعويضات الأخرى، إذ يؤدي هذا الأمر الى حرمان الفئات الدنيا في القطاع العام من تحسين الرواتب لسنوات عدة. ضرورة الإسراع في تصحيح بدل النقل وربطه بسعر صفيحة البنزين بمعدل ۱۰ ليتر يومياً، مع إعطاء بدل المحروقات للعاملين في الإدارة العامة بحسب السعر الحقيقي لصفيحة البنزين. زيادة قيمة التقديمات الصحية والاجتماعية وأهمها منح التعليم".
وأشارت إلى أنه "بناءً عليه، فإن التحركات التصعيدية للعاملين في الإدارة العامة مستمرة، ولا نقبل بأي طرف أن يقرر بدلاً عن الموظفين، وأن يوم الجمعة من كل أسبوع هو يوم تعطيل قسري مع إقفال تام نظراً لارتفاع كلفة النقل، واستحالة القدرة على الحضور بشكل كامل، بالإضافة إلى الإضراب يوم الخميس القادم في ١٧/٩/٢٠٢٦، وتحذر الرابطة، من أنه في الأسابيع القليلة القادمة، سيرتفع عدد أيام التعطيل القسري وصولاً إلى التعطيل الكامل في حال استمر تجاهل مطالب الموظفين".
أخبار لبنان
موظفي
الإدارة
العامة
الجهة
الشرعية
الوحيدة
الممثلة
التعطيل
القسري
ارتفاع
وصولًا
التعطيل
الكامل
التالي
مسؤول "حزب الله" بقاعًا: المقاومة مستمرة ومن يعتقد أنها ضعفت هو واهم
يوم زراعي للوزير هاني: تعزيز البحث العلمي ودعم صمود مزارعي الجنوب ومتابعة احتياجات كفركلا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2026-09-05
رابطة موظفي الإدارة العامة: تعطيل قسري يوم الجمعة من كل أسبوع... وإضراب يوم إضافي أسبوعيًا
اقتصاد
2026-09-05
رابطة موظفي الإدارة العامة: تعطيل قسري يوم الجمعة من كل أسبوع... وإضراب يوم إضافي أسبوعيًا
0
أخبار لبنان
2026-06-26
رابطة موظفي الإدارة العامة: الإضراب يومي الخميس والجمعة في ٢ و٣ تموز
أخبار لبنان
2026-06-26
رابطة موظفي الإدارة العامة: الإضراب يومي الخميس والجمعة في ٢ و٣ تموز
0
أخبار لبنان
2026-09-08
رابطة موظفي الادارة العامة: الحكومة تتجاهل الموظف والموظف لن يتجاهل حقوقه
أخبار لبنان
2026-09-08
رابطة موظفي الادارة العامة: الحكومة تتجاهل الموظف والموظف لن يتجاهل حقوقه
0
أخبار لبنان
2026-08-18
رئيس التقدمي تسلم ورقة مطلبية من وفد رابطة موظفي الإدارة العامة
أخبار لبنان
2026-08-18
رئيس التقدمي تسلم ورقة مطلبية من وفد رابطة موظفي الإدارة العامة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
03:15
أجواء حارّة نسبيًا مستمرّة في الأيام المقبلة
حال الطقس
03:15
أجواء حارّة نسبيًا مستمرّة في الأيام المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
03:12
4.2 درجات... هزّة رافقت تفجير تلة علي الطاهر
تقارير نشرة الاخبار
03:12
4.2 درجات... هزّة رافقت تفجير تلة علي الطاهر
0
أخبار لبنان
02:50
الرئيس عون اطلع من خريش على عمل الدفاع المدني جنوبًا
أخبار لبنان
02:50
الرئيس عون اطلع من خريش على عمل الدفاع المدني جنوبًا
0
أخبار لبنان
02:27
مسؤول "حزب الله" بقاعًا: المقاومة مستمرة ومن يعتقد أنها ضعفت هو واهم
أخبار لبنان
02:27
مسؤول "حزب الله" بقاعًا: المقاومة مستمرة ومن يعتقد أنها ضعفت هو واهم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
02:08
إرتفاع إضافي بأسعار المحروقات...
أمن وقضاء
02:08
إرتفاع إضافي بأسعار المحروقات...
0
أخبار لبنان
2026-05-05
وزيرا الاقتصاد والزراعة تفقدا سوق الخضر في قصقص وأكدا أهمية تشغيله وفق أعلى المعايير
أخبار لبنان
2026-05-05
وزيرا الاقتصاد والزراعة تفقدا سوق الخضر في قصقص وأكدا أهمية تشغيله وفق أعلى المعايير
0
خبر عاجل
2026-06-07
ترامب: اريد للبنان حياة افضل وأفضّل أن تقوم اسرائيل بضربات دقيقة ضد حزب الله ويمكن ان تساعدهم الولايات المتحدة بذلك او ان نجعل سوريا تقوم بذلك لانها تقوم بعمل جيد
خبر عاجل
2026-06-07
ترامب: اريد للبنان حياة افضل وأفضّل أن تقوم اسرائيل بضربات دقيقة ضد حزب الله ويمكن ان تساعدهم الولايات المتحدة بذلك او ان نجعل سوريا تقوم بذلك لانها تقوم بعمل جيد
0
أمن وقضاء
2026-04-24
وزير الزراعة أصدر قرارًا لمنع دخول بكتيريا Xylella fastidiosa عبر المواد النباتية المستوردة
أمن وقضاء
2026-04-24
وزير الزراعة أصدر قرارًا لمنع دخول بكتيريا Xylella fastidiosa عبر المواد النباتية المستوردة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
03:12
4.2 درجات... هزّة رافقت تفجير تلة علي الطاهر
تقارير نشرة الاخبار
03:12
4.2 درجات... هزّة رافقت تفجير تلة علي الطاهر
0
أمن وقضاء
16:27
إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي بعد التفجيرات في علي الطاهر
أمن وقضاء
16:27
إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي بعد التفجيرات في علي الطاهر
0
أمن وقضاء
15:05
هكذا يبدو الوضع في النبطية بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر
أمن وقضاء
15:05
هكذا يبدو الوضع في النبطية بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر
0
أمن وقضاء
14:55
حال من الترقب بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
14:55
حال من الترقب بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر... إليكم التفاصيل
0
أمن وقضاء
14:49
إسرائيل تدمّر البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
14:49
إسرائيل تدمّر البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
هكذا بدأت المرحلة الجديدة لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:48
هكذا بدأت المرحلة الجديدة لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
لما الـAI يبلّش يعمل الشغل عنّا… GPT-6 Astra
تقارير نشرة الاخبار
13:48
لما الـAI يبلّش يعمل الشغل عنّا… GPT-6 Astra
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من أمام مبنى بلدية جونية... إنطلاق الحفل الإفتتاحي لرالي لبنان الدولي الـ٤٨
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من أمام مبنى بلدية جونية... إنطلاق الحفل الإفتتاحي لرالي لبنان الدولي الـ٤٨
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تشريج الأيام يشعل مواقع التواصل... ولا قرار بعد
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تشريج الأيام يشعل مواقع التواصل... ولا قرار بعد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:41
المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي
خبر عاجل
07:41
المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي
2
أمن وقضاء
02:08
إرتفاع إضافي بأسعار المحروقات...
أمن وقضاء
02:08
إرتفاع إضافي بأسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
13:35
"الطاقة" أوضحت اللغط حول بعض نقاط قرار تنظيم تركيب ألواح الطاقة لأقل من 1.5 ميغاوات
أخبار لبنان
13:35
"الطاقة" أوضحت اللغط حول بعض نقاط قرار تنظيم تركيب ألواح الطاقة لأقل من 1.5 ميغاوات
4
أخبار لبنان
04:57
في برج البراجنة وبسبب خلافات مادية... أطلق النار على والده فأرداه قتيلاً وشعبة المعلومات توقفه
أخبار لبنان
04:57
في برج البراجنة وبسبب خلافات مادية... أطلق النار على والده فأرداه قتيلاً وشعبة المعلومات توقفه
5
أمن وقضاء
11:45
تدابير سير لمدة ثلاثة أيام تزامنًا مع إقامة رالي لبنان الدولي الـ48
أمن وقضاء
11:45
تدابير سير لمدة ثلاثة أيام تزامنًا مع إقامة رالي لبنان الدولي الـ48
6
أخبار لبنان
16:33
المركز الوطني للجيوفيزياء: موجات أرضية سُجلت مساء ناتجة عن التفجير الإسرائيلي في علي الطاهر
أخبار لبنان
16:33
المركز الوطني للجيوفيزياء: موجات أرضية سُجلت مساء ناتجة عن التفجير الإسرائيلي في علي الطاهر
7
خبر عاجل
14:30
الجيش الإسرائيلي: دمّرنا البنى التحتية تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر... وطولها بلغ أكثر من كيلومترين
خبر عاجل
14:30
الجيش الإسرائيلي: دمّرنا البنى التحتية تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر... وطولها بلغ أكثر من كيلومترين
8
أمن وقضاء
15:27
قوى الأمن: ضبط 7352 مخالفة مرورية وحجز 226 سيارة و451 دراجة
أمن وقضاء
15:27
قوى الأمن: ضبط 7352 مخالفة مرورية وحجز 226 سيارة و451 دراجة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More