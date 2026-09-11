الرئيس عون اطلع من خريش على عمل الدفاع المدني جنوبًا

اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش، على عمل الدفاع المدني في الجنوب، لا سيما في القرى والبلدات المستهدفة للاعتداءات الاسرائيلية، وفي المناطق اللبنانية كافة والذي يشمل مكافحة الحرائق والإغاثة. كما تم التداول في حاجات الدفاع المدني.