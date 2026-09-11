الرئيس عون: توسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت تعزز تنافسية لبنان وتعيد إليه دوره الاقتصادي واللوجستي في المنطقة

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM رودولف سعادة، ورئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت مروان النفي، والمدير الإقليمي للمجموعة جو دقاق.



وقال: ان"إطلاق مشروع توسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت ينعكس على مجمل الاقتصاد اللبناني، من خلال تسهيل حركة التجارة والاستيراد والتصدير، وتعزيز تنافسية لبنان، وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة".



‏ واكد ان" إعادة تعزيز دور المرفأ تشكّل جزءًا أساسياً من استعادة لبنان لموقعه الاقتصادي واللوجستي في المنطقة، ومن جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص جديدة للاقتصاد اللبناني".