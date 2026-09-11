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رئيس الجمهورية تسلم دعوتين من نظيره الارميني لزيارة يريفان ومن رئيس حكومة ارمينيا لحضور افتتاح دورة الألعاب الفرانكوفونية
أخبار لبنان
2026-09-11 | 07:53
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رئيس الجمهورية تسلم دعوتين من نظيره الارميني لزيارة يريفان ومن رئيس حكومة ارمينيا لحضور افتتاح دورة الألعاب الفرانكوفونية
تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم من سفير ارمينيا Sarmen Baghdasaryan رسالتين، الاولى من الرئيس الارميني فاهاجن خاتشاتوريان Vahagan Khatchaturyan والثانية من رئيس الحكومة Nikol Pashinyan.
وتضمنت الرسالة الاولى، دعوة رسمية لزيارة يريفان، قال فيها: "تعزيزا للعلاقات بين لبنان وارمينيا، التي تستند الى صداقة عريقة تمتد لقرون قائمة على الاحترام المتبادل والثقة وعلى مدى فترات مختلفة من التاريخ اجتاز فيه شعبانا العديد من المحن ووقف كل منهما الى جانب الآخر في الاوقات الصعبة والحاسمة".
اضاف الرئيس الارميني: "نرحب بجهود السلطات الرامية الى ارساء الاستقرار والامن في لبنان، ونؤكد مجددا دعمنا لسيادته ووحدة اراضيه، وارمينيا تولي اهمية كبيرة لتعزيز وتطوير التعاون الثنائي والمتعدد الاطراف بشكل مستمر، وتعبر عن استعدادها للمساهمة في جهود المجتمع الدولي لإرساء سلام دائم في لبنان".
وتمنى الرئيس الارميني للرئيس عون "دوام التوفيق والنجاح وللشعب اللبناني الصديق السلام والازدهار".
اما رسالة رئيس الحكومة الارمينية فقد تضمنت دعوة للرئيس عون "لحضور افتتاح الدورة العاشرة للألعاب الفرانكوفونية التي ستعقد في يريفان من 23 تموز الى الاول من آب 2027 بمشاركة الدول الاعضاء في المنظمة الفرانكوفونية"، متمنيا ان يلبي الرئيس عون الدعوة "لأن حضوركم سيضفي بعدا رمزيا قويا ويسهم في اضفاء كامل ابعادها السياسية والانسانية والدولية على هذه الالعاب لما يعكس تمسككم بالمبادئ التي تجسدها".
وجاء في الرسالة: "إن استضافة أرمينيا للألعاب الفرنكوفونية للمرة الأولى تؤكد مجددا حرصها على المساهمة الفعالة في تعزيز الفضاء الفرانكوفوني وإعلاء قيمها التأسيسية من خلال هذا الموعد الدولي البارز، ولا سيما احترام التنوع الثقافي، والحوار بين الشعوب، والتضامن والتعاون.
يحمل تنظيم هذه الدورة في يريفان أهمية خاصة بالنسبة لأرمينيا؛ إذ سيمثل لحظة توحيد للمجتمع الأرمني، وسيمنح الفرانكوفونية حضورا أوسع في منطقة يتنامى فيها وجودها وتأثيرها باستمرار. كما سيساهم هذا الحدث في تعزيز ترسيخ الفرانكوفونية في أوروبا الوسطى والشرقية.
وتجسد الألعاب الفرانكوفونية رؤية مشتركة للمستقبل يشغل فيها الشباب موقعا محوريا، من خلال التعبير الفني، والالتزام الرياضي، والانفتاح على الآخرين. وهي تعبر بصدق عن قدرة الفرانكوفونية على الجمع حول مشاريع ذات مغزى تتجاوز الحدود والفرق. وبهذا الروح، يسعدنا أن نتمكن من الاعتماد على مشاركة شبابكم من الرياضيين والفنانين الذين سيكرمون، بتميز مواهبهم، هذا الاحتفال الكبير بالتنوع الذي يجمعنا داخل العائلة الفرانكوفونية."
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