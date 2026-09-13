الحوت: آن الأوان لتطبيق حقيقي لقرار بيروت منزوعة السلاح

كتب النائب عماد الحوت على منصة "أكس": "في برج أبي حيدر، تحوّل خلاف سابق إلى رصاص وسط حي مكتظ: قتيلان وجريح، وأهالٍ خافوا على أولادهم وبيوتهم. تدخل الجيش سريعاً مرحب به، لكن المطلوب ألا ينتهي الملف بتوقيف شخصين: يجب توقيف جميع المتورطين وضبط مخازن السلاح في منطقة اطلاق الرصاص ومنع تكرار هذه الحوادث. البيارتة ليسوا مضطرين للعيش على وقع الرصاص وآن الأوان لتطبيق حقيقي لقرار بيروت منزوعة السلاح ليس فيه صيف وشتاء تحت سقفٍ واحد".