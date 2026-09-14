اجتماع استثنائي للنواب العامين العرب في العلمين بمشاركة القاضي رامي الحاج

توجه مدعي عام التمييز القاضي رامي الحاج إلى جمهورية مصر العربية يرافقه وفد قضائي للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للنواب العامّين العرب التي تعقد في مدينة العلمَيْن، ويهدف هذا الاجتماع الاستثنائي إلى تكوين ما يسمى مجلس النواب العموميون العرب تحت مظلّة جامعة الدول العربية وذلك بهدف تفعيل التعاون القضائي المباشر بين المنضوين في هذا المجلس سيما في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة تبييض الأموال.



‏هذا وكان القاضي الحاج قد عقد في مكتبه قبل سفره اجتماعاً قضائيا حضره بعض المدّعين العامين واعضاء النيابة العامة إضافة إلى قائد الدرك ومدير السجون وذلك من أجل تحديد الخطوات العملانية لتنفيذ قانون العفو وتخفيض العقوبات.



ويأتي هذا الاجتماع في الإطار التحضيري بغية تجهيز الملفات لكافة المحكومين بما تتضمن من المستندات الضرورية بانتظار ما ستؤول إليه نتيجة المراجعة بالطعن المقدم بالقانون من قبل المجلس الدستوري.