الحجار يضع إكليلاً على النصب التذكاري الباكستاني ويستعرض الشرطة في إسلام آباد لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين

وضع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، خلال زيارته الرسميّة لإسلام آباد، إكليلا من الزهر على النصب التذكاري الباكستاني، حيث أدى التحية التكريمية، بحضور المفتش العام لقوة حرس الحدود الباكستانية.

وعقب ذلك، استعرض الوزير الحجار الشرطة الباكستانية، يرافقه رئيس شرطة إسلام آباد، وبحضور أعضاء الوفد اللبناني، وذلك في إطار مراسم بروتوكولية تخللها عرض تشريفي للشرطة الباكستانية والقوات الخاصة فيها.

وتأتي هذه الزيارة في إطار البرنامج الرسمي لزيارة الوزير الحجار لجمهورية باكستان الإسلامية، والذي يتضمن لقاءات ومباحثات تهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين، لا سيما في المجالات الأمنية.