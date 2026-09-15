أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
19
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
ثواني
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
28
o
البقاع
19
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة الزراعة عقدت ووكالة GIZ اجتماعًا توجيهيًا استراتيجيًا لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية في لبنان
أخبار لبنان
2026-09-15 | 13:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
وزارة الزراعة عقدت ووكالة GIZ اجتماعًا توجيهيًا استراتيجيًا لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية في لبنان
استقبل وزير الزراعة نزارهاني وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، في إطار اجتماع توجيهي استراتيجي خُصّص لإطلاق مرحلة جديدة من مشروع "تعزيز الاقتصاد المحلي في لبنان"(SEL)، الهادف إلى تطوير سلاسل القيمة الزراعية والغذائية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع فرص وصولها إلى الأسواق.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات الزراعة والاقتصاد والتجارة والصناعة، إلى جانب أصحاب المصلحة المعنيين، انطلاقًا من أهمية التنسيق المؤسسي في دعم سلسلة القيمة الزراعية بمختلف مراحلها، من الإنتاج في الحقل، مرورًا بالتصنيع والتوضيب، وصولًا إلى التسويق والمستهلك.
وأكد الوزير هاني أن "هذا المشروع يجسّد أهمية الشراكة والتنسيق بين القطاع العام والشركاء الدوليين، لربط الإنتاج الزراعي بالتصنيع والتسويق، وتمكين المزارعين والمؤسسات الزراعية والغذائية من تحسين جودة منتجاتهم والوصول إلى أسواق جديدة".
ومن جهته أكد مدير مكتب GIZ في لبنان
ماتياس فاغنر، أن "لإصلاح الحقيقي في القطاع الزراعي يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الوزارات والمؤسسات العامة وأصحاب المصلحة المعنيين. وتلتزم وكالة GIZ، نيابةً عن ألمانيا، بدعم وزارة الزراعة في توحيد جهود هذه الجهات والمضي قدماً بجهودها الإصلاحية. ويُعد هذا التعاون ضرورياً لترجمة الإصلاحات إلى تحسينات ملموسة وإحداث تغيير إيجابي ودائم في القطاع الزراعي اللبناني".
وشدّد المجتمعون على أن "التكامل بين الوزارات والمؤسسات المعنية يشكّل عاملًا أساسيًا لتحويل تحسين الإنتاج الزراعي إلى دخل فعلي ومستدام للمزارعين، وضمان توفير منتجات غذائية موثوقة وعالية الجودة للمستهلكين، فضلًا عن تعزيز قدرة المؤسسات الزراعية والغذائية على النمو والمنافسة".
ويركّز مشروع SEL، بحسب بيان، على "دعم المنتجين الزراعيين والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي الغذائي في عكار وشمال لبنان وجبل لبنان والبقاع، من خلال تعزيز روابطها بالمؤسسات والخدمات، وتطوير ممارسات الإنتاج، وتحسين الجودة، وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها.
ويُنفَّذ المشروع من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بالشراكة مع وزارة الزراعة، بميزانية إجمالية تبلغ 7.5 ملايين يورو، وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).
وتبرز أهمية المشروع في اعتماده مقاربة متكاملة لتطوير سلاسل القيمة. فعلى سبيل المثال، يمكن لمنتجي زيت الزيتون في عكار تحسين إنتاجهم من خلال اعتماد ممارسات زراعية أفضل، والحصول على الدعم اللازم لاستيفاء معايير الجودة ونيل الشهادات المطلوبة، وصولًا إلى تسهيل التجارة والنفاذ إلى أسواق ومستهلكين جدد. ويتطلب نجاح هذه المراحل تكامل أدوار الوزارات والمؤسسات المعنية ضمن رؤية مشتركة.
وشكّلت الخطة التشغيلية للمشروع البند الرئيسي على جدول أعمال الاجتماع، حيث جرى عرضها ومناقشتها وإقرارها من قبل أصحاب المصلحة. وحدّدت الخطة المسارات التنفيذية الهادفة إلى دعم المنتجين الزراعيين والمؤسسات الزراعية والغذائية من خلال:
• تحسين التنسيق وتطوير الخدمات بين المؤسسات المعنية.
• دعم أنظمة إنتاج أكثر قدرة على الصمود في مواجهة آثار التغيّر المناخي.
• تعزيز سلامة الغذاء ورفع الجاهزية للحصول على شهادات الجودة والمطابقة.
• توسيع فرص الوصول إلى أسواق محلية وخارجية جديدة".
وأتاح الاجتماع للمشاركين "توحيد الرؤية بشأن الأولويات والخطوات التنفيذية المقبلة، والاتفاق على آلية حوكمة المشروع خلال المرحلة القادمة، بما يضمن وضوح الأدوار والتنسيق الفاعل بين الجهات الشريكة".
وفي ختام الاجتماع، جدّدت وزارة الزراعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي التزامهما المشترك ب"دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز صمود المنتجين والمزارعين، وتطوير قطاع زراعي غذائي أكثر تنافسية واستدامة، وقادر على توفير فرص اقتصادية جديدة في المناطق المستهدفة".
أخبار لبنان
الزراعة
ووكالة
اجتماعًا
توجيهيًا
استراتيجيًا
لتعزيز
التنمية
الاقتصادية
المحلية
لبنان
التالي
الغلاء يتصاعد والإدارات العامة تحتجّ
السفير الاميركي لدى لبنان ميشال عيسى في جنوب لبنان.. هذا ما فعله هناك
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-07-08
هاني من بعلبك: الزّراعة ركيزة أساسيّة للأمن الغذائي ومحرّك للتّنمية الاقتصاديّة
أخبار لبنان
2026-07-08
هاني من بعلبك: الزّراعة ركيزة أساسيّة للأمن الغذائي ومحرّك للتّنمية الاقتصاديّة
0
اقتصاد
2026-07-20
إطلاق استراتيجية وطنية للإدماج الاقتصادي لتعزيز فرص العمل والحماية الاجتماعية في لبنان
اقتصاد
2026-07-20
إطلاق استراتيجية وطنية للإدماج الاقتصادي لتعزيز فرص العمل والحماية الاجتماعية في لبنان
0
أخبار لبنان
2026-06-27
هاني افتتح المركز الزراعي الجديد في العاقورة: خطوة استراتيجية لتعزيز الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية المستدامة
أخبار لبنان
2026-06-27
هاني افتتح المركز الزراعي الجديد في العاقورة: خطوة استراتيجية لتعزيز الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية المستدامة
0
أخبار لبنان
2026-07-23
القائمة بأعمال السفارة الالمانية جالت في شحيم بدعوة من النائب عبد الله : لن تتوانى عن دعم أي مشروع يسهم في خدمة المواطنين وتعزيز التنمية المحلية
أخبار لبنان
2026-07-23
القائمة بأعمال السفارة الالمانية جالت في شحيم بدعوة من النائب عبد الله : لن تتوانى عن دعم أي مشروع يسهم في خدمة المواطنين وتعزيز التنمية المحلية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:19
هذا ما أعلنته الرئاسة الفرنسية بشأن الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن
أخبار لبنان
14:19
هذا ما أعلنته الرئاسة الفرنسية بشأن الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن
0
أخبار لبنان
14:01
لحود شاركت في معرض "سوق السفر العربي" في دبي: لبنان يسعى للاستقرار والسلام وتعزيز دور السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي
أخبار لبنان
14:01
لحود شاركت في معرض "سوق السفر العربي" في دبي: لبنان يسعى للاستقرار والسلام وتعزيز دور السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
إجوا يحاسبوا الحكومة… حاسبوا بعض عالوقت
تقارير نشرة الاخبار
13:55
إجوا يحاسبوا الحكومة… حاسبوا بعض عالوقت
0
أمن وقضاء
13:53
الحجار يوضح مضمون اتفاقية تم توقيعها مع باكستان في شأن تبادل السجناء
أمن وقضاء
13:53
الحجار يوضح مضمون اتفاقية تم توقيعها مع باكستان في شأن تبادل السجناء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-04-30
غارة إسرائيلية استهدفت حي آل حمزة في مدينة النبطية
آخر الأخبار
2026-04-30
غارة إسرائيلية استهدفت حي آل حمزة في مدينة النبطية
0
آخر الأخبار
2026-03-17
ترامب: ستارمر ارتكب "خطأ بالغا" بعدم دعم الولايات المتحدة في حرب إيران
آخر الأخبار
2026-03-17
ترامب: ستارمر ارتكب "خطأ بالغا" بعدم دعم الولايات المتحدة في حرب إيران
0
أخبار لبنان
2026-09-10
في برج البراجنة وبسبب خلافات مادية... أطلق النار على والده فأرداه قتيلاً وشعبة المعلومات توقفه
أخبار لبنان
2026-09-10
في برج البراجنة وبسبب خلافات مادية... أطلق النار على والده فأرداه قتيلاً وشعبة المعلومات توقفه
0
آخر الأخبار
2026-04-05
الرئيس عون من بكركي: علاقتي مع الرئيس بري ممتازة
آخر الأخبار
2026-04-05
الرئيس عون من بكركي: علاقتي مع الرئيس بري ممتازة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
إجوا يحاسبوا الحكومة… حاسبوا بعض عالوقت
تقارير نشرة الاخبار
13:55
إجوا يحاسبوا الحكومة… حاسبوا بعض عالوقت
0
أمن وقضاء
13:53
الحجار يوضح مضمون اتفاقية تم توقيعها مع باكستان في شأن تبادل السجناء
أمن وقضاء
13:53
الحجار يوضح مضمون اتفاقية تم توقيعها مع باكستان في شأن تبادل السجناء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
بين دبي وأدما... ترويجٌ وتعاطٍ وسيارات مسروقة والـLBCI تكشف الأسماء والتفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:48
بين دبي وأدما... ترويجٌ وتعاطٍ وسيارات مسروقة والـLBCI تكشف الأسماء والتفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الأباتي بولس نعمان... راهبٌ في قلب السياسة والحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الأباتي بولس نعمان... راهبٌ في قلب السياسة والحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
طرابلس تجمع البحر والبر والجو في رؤية واحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
طرابلس تجمع البحر والبر والجو في رؤية واحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بعد سبع سنوات من الأزمة... لبنان مجددا أمام اختبار صندوق النقد الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بعد سبع سنوات من الأزمة... لبنان مجددا أمام اختبار صندوق النقد الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الغلاء يتصاعد والإدارات العامة تحتجّ
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الغلاء يتصاعد والإدارات العامة تحتجّ
0
أخبار دولية
13:19
إسرائيل تؤجل مفاوضات روما وتعيد تنظيم قواتها في الجنوب استعدادًا للبقاء طويلًا
أخبار دولية
13:19
إسرائيل تؤجل مفاوضات روما وتعيد تنظيم قواتها في الجنوب استعدادًا للبقاء طويلًا
0
أخبار دولية
13:18
ارتفاع عوائد سندات الخزينة الأميركية يضغط على مسار الحرب مع إيران
أخبار دولية
13:18
ارتفاع عوائد سندات الخزينة الأميركية يضغط على مسار الحرب مع إيران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:20
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:20
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
11:31
النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام للرئيس السابق ميشال عون بقضية انفجار مرفأ بيروت... هذا ما كشفه مصدر قضائي لفرانس برس
أخبار لبنان
11:31
النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام للرئيس السابق ميشال عون بقضية انفجار مرفأ بيروت... هذا ما كشفه مصدر قضائي لفرانس برس
3
أخبار لبنان
16:23
عراقجي يؤكد دعم إيران الكامل للمقاومة اللبنانية في مواجهة اعتداءات النظام الصهيوني
أخبار لبنان
16:23
عراقجي يؤكد دعم إيران الكامل للمقاومة اللبنانية في مواجهة اعتداءات النظام الصهيوني
4
أمن وقضاء
11:08
تعميم صورة مشتبه به بتهمة سرقة درّاجة ناريّة...
أمن وقضاء
11:08
تعميم صورة مشتبه به بتهمة سرقة درّاجة ناريّة...
5
اسرار
23:30
أسرار الصحف 15-9-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 15-9-2026
6
خبر عاجل
05:37
معلومات للـLBCI: المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب سلّم مطالعة النيابة العامة في ملف انفجار مرفأ بيروت مع كامل المستندات الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيداً لإصدار القرار الإتهامي
خبر عاجل
05:37
معلومات للـLBCI: المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب سلّم مطالعة النيابة العامة في ملف انفجار مرفأ بيروت مع كامل المستندات الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيداً لإصدار القرار الإتهامي
7
خبر عاجل
11:34
مصدر قضائي لفرانس برس: النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام للرئيس اللبناني السابق ميشال عون بقضية انفجار مرفأ بيروت
خبر عاجل
11:34
مصدر قضائي لفرانس برس: النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام للرئيس اللبناني السابق ميشال عون بقضية انفجار مرفأ بيروت
8
أخبار لبنان
10:02
بري تلقى اتصالا من عراقجي: نحذر من تداعيات عدم التحرك اقليميا ودوليا لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان
أخبار لبنان
10:02
بري تلقى اتصالا من عراقجي: نحذر من تداعيات عدم التحرك اقليميا ودوليا لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More