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وفد من البنك الدولي بحث مع مصرف الإسكان في دعم قطاع السكن وتمويل مرحلة التعافي في لبنان
أخبار لبنان
2026-09-16 | 07:18
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وفد من البنك الدولي بحث مع مصرف الإسكان في دعم قطاع السكن وتمويل مرحلة التعافي في لبنان
زار وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، مصرف الإسكان في المقرّ الرئيسي في شارع رياض الصلح – بيروت، حيث عُقد اجتماع عمل مع الإدارة العليا للمصرف.
وبحسب بيان صادر عن "دائرة الإعلام والتواصل" في المصرف، جرى خلال الاجتماع "عرض لرسالة مصرف الإسكان ونشاطاته ودوره الفاعل في تسهيل الحصول على السكن في لبنان، ولا سيّما لذوي الدخل المحدود والمتوسط".
كما تناولت المناقشات "أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الإسكان في لبنان، وأهمية تأمين آليات تمويل مستدامة من شأنها دعم العائلات اللبنانية خلال مرحلة التعافي التي يمرّ بها البلد".
وعرضت إدارة مصرف الإسكان "لخبرة المصرف وقدراته التشغيلية واستعداده للتعاون مع المؤسسات الدولية في المبادرات الهادفة إلى تعزيز قطاع الإسكان وتسهيل الحصول على التمويل السكني الميسّر".
وأضاف البيان: "تؤكد هذه الزيارة أهمية استمرار الحوار والتعاون بين مصرف الإسكان والمؤسسات الدولية المعنية بالتنمية، في وقت يشكّل فيه السكن وإعادة الإعمار والاستقرار الاجتماعي، أبرز الأولويات في لبنان".
وختم: "في مناسبة احتفاله بمرور خمسين عاماً على تأسيسه، جدّد مصرف الإسكان التزامه بمواصلة رسالته ذات المنفعة العامة، والعمل مع الشركاء المحليين والدوليين في سبيل دعم المواطن اللبناني ومسيرة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان".
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