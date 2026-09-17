اعتصام للمهجرين الفلسطينين من سوريا أمام الأونروا في مخيم شاتيلا

نفذ المهجرون الفلسطينيون من سوريا، اعتصاما أمام مقر وكالة الأونروا في مخيم شاتيلا - بيروت، بدعوة من "لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان" و "نشطاء فلسطينيي سوريا في بيروت"و "مجموعة ف.س"، وبمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والمؤسسات والهيئات الاهلية.بداية ، تحدث رامي منصور باسم "لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينين في لبنان"، عن "سياسات الأونروا تجاه تقليص الخدمات"، وتناول "الاوضاع الصعبة التي يعيشها الأهالي"، داعيا الأونروا إلى "وضع برنامج إغاثي عاجل لتخفيف الأزمات عن المهجرين".ثم كانت كلمة "نشطاء فلسطينيي سوريا " حيث وصفت "الأوضاع الصعبة التي يعيشها المهجرون الفلسطينيون من سوريا على مختلف الصعد"، داعية إلى "توفير الخدمات والمنح المالية للاهالي".اما الشيخ محي الدين سكر فتحدث باسم "هيئة علماء فلسطين في لبنان"، وأكد أن "المهجرين الفلسطينيين من سوريا هم شريحة واسعة ومهمة من الشعب الفلسطيني"، وطالب ب"توفير الحماية القانونية لهم ومختلف أنواع الخدمات، مستنكرا "إجراءات تقليص الخدمات التي تنتهجها الأونروا"ومشددا على "وحدة الموقف الفلسطيني لمواجهة هذه الإجراءات".